Учени предсказват съдбоносно за целия свят изригване на вулкан

Супервулканът Йелоустоун може да изригне.

Последствията от подобно изригване биха могли да засегнат не само Съединените щати, но и целия свят. Това се посочва в проучване, публикувано в списание Nature от Американската геоложка служба (USGS).

Според Daily Galaxy в рамките на анализа учените са използвали техники за електромагнитно изобразяване, за да измерят електрическата проводимост на скалата под калдерата Йелоустоун. Това им е позволило да създадат триизмерна карта с висока резолюция на разпределението на частично разтопените зони.

Проучването с удивителни резултати

Резултатите от проучването показват, че магмената система на Йелоустоун не е монолитна, а се състои от хетерогенни кухини от стопилка, вградени в до голяма степен втвърдена кора. Зоните на стопилка имат фракция на стопилката от 2% до 30% и са пространствено изолирани. По-голямата част от магмата е концентрирана в североизточната част на калдерата, където има 400-500 куб. км риолитова магма. Това количество надвишава обема на изригването на водопадите Меса, което се е случило преди 1,3 милиона години.

„Източникът на топлина под тази магма е базалтова интрузия от мантията, която продължава да поддържа температури и постепенно да разширява тези зони на топене. Въпреки че настоящите доказателства не показват един-единствен, свързан резервоар, прогресивното нагряване може евентуално да доведе до свързване на магмени камери, увеличавайки вероятността от мащабно изригване“, се казва в статията.

Три големи изригвания

През последните 2,1 милиона години Йелоустоун е имал три големи изригвания: Хъкълбери Ридж, Меса Фолс и Лава Крийк. Средният интервал между тези изригвания е около 735 000 години. Този интервал често погрешно се тълкува като предсказуем цикъл. Всъщност времето на изригване на вулкана е ациклично и малкият размер на извадката ограничава статистическата мощност.

В същото време климатологът Маркус Щофел и свързаните с него изследователи на риска оценяват вероятността от изригване с VEI 7 или по-висок по скалата на VEI някъде по света преди 2100 г. на около 16%.

Други супервулкани

Освен Йелоустоун, други вулканични системи с потенциал за суперерупция включват Кампи Флегреи (Италия) и Тоба (Индонезия), като и двете в момента показват повишена активност.

Учените смятат, че суперизригването на Йелоустоун може да се случи в многофазен цикъл. Минали събития показват, че преди основното изригване може да се появят по-малки предварителни такива, които могат да продължат години или десетилетия.

„Тези ранни фази могат да бъдат експлозивни, но локализирани, задвижвани от плитки магмени камери. След като се установи комуникация между зоните на топене, изригването бързо ще се засили. Риолитната магма, която е силно вискозна и богата на газ, ще произведе пепелни колони от планийски тип за минути, които ще достигнат стратосферата. Изригващите колони периодично ще се срутват, генерирайки пирокластични потоци (ПКП), способни да се движат със скорост над 300 км/ч и да унищожават райони в радиус от 100 км“, пише изданието.

Мащабно изхвърляне на пепел

Геофизичното моделиране от Лари Мастин (USGS) предполага мащабно изхвърляне на пепел, което потенциално може да достигне Чикаго, Сан Франциско и Уинипег (3 см пепел). Пепел с дебелина от милиметър може да засегне и източното крайбрежие на САЩ. По-близо до източника пепелта би достигнала няколко метра височина, причинявайки широко разпространени разрушения на инфраструктурата и пълна загуба на реколтата.

Глобалната опасност

Но основната глобална опасност от суперизригване не е механичното разрушение, а натоварването от стратосферни аерозоли и радиационно въздействие. Освобождаването на серен диоксид (SO₂) в горните слоеве на атмосферата при такъв сценарий образува сулфатни аерозоли, които отразяват слънчевата радиация и причиняват бързо глобално охлаждане.

Това се е случвало и преди. Например след изригването на вулкана Пинатубо през 1991 г. е имало глобално захлаждане с около 0,5 градуса по Целзий. То е продължило около две години.

Моделирането показва, че събитие с размерите на Йелоустоун би довело до понижение на средната глобална температура на повърхността с 4 градуса, като в някои райони на Северна Америка ще се наблюдават аномалии от 10 градуса или повече. Фазата на охлаждане може да продължи от 15 до 20 години.

Колапс на селското стопанство

„Това вероятно ще доведе до колапс на селското стопанство на няколко континента. Вулканичната пепел ще съдържа и токсични тежки метали (напр. арсен, кадмий, живак), което ще създаде дългосрочни рискове за околната среда и човешкото здраве поради замърсяване на почвата и водата“, се казва в статията.

Отбелязва се, че глобалното управление на вулканичния риск остава недостатъчно развито в сравнение с мащаба на потенциалната опасност. Въпреки че свръхизригването в Йелоустоун не е неизбежно, последствията от него биха били дестабилизиращи в световен мащаб. Такъв катаклизъм би могъл да засегне климата, селското стопанство, инфраструктурата и човешката безопасност.

