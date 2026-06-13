Учени предсказват съдбоносно за целия свят изригване на вулкан
Изригването на Йелоустоун не е неизбежно, но неговите последици биха могли да дестабилизират целия свят
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Изригването на Йелоустоун не е неизбежно, но неговите последици биха могли да дестабилизират целия свят
Учените казват, че не е възможно да се предвиди точно кога ще изригне