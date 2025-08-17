Започна се! Плевен с най-големия протест от 15 години

Хиляди плевенчани се събраха снощи на площад "Възраждане" в най-масовия протест в града от повече от 15 години.

Причината е продължаващата водна криза, която вече трето лято подред поставя жителите на града в отчаяно положение.

"Искаме вода! Жадни сме! Писна ни да се къпем само с канчета и кофи!" - това бяха само част от спонтанните лозунги на протестиращите.

Недоволството на гражданите достигна критична точка, след като местната власт отново не успя да осигури стабилно водоснабдяване.

Пространството между площад "Възраждане" и сградите на Общината и Областната администрация беше изпълнено с граждани, изразяващи своето негодувание.

Сред основните искания на плевенчани са ясни срокове за всяка дейност, пълна прозрачност относно ангажираните фирми и финансирането, както и граждански контрол с последствия при неспазени срокове.

Водната криза в Плевен продължава трето поредно лято, като градът често остава без вода по 10-12 часа дневно заради амортизираната водопреносна мрежа и липсата на алтернативни водоизточници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com