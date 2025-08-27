Кабинетът със серия от мерки срещу водната криза

Министерският съвет взима краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за водната криза в Плевен. Това обяви в началото на редовното заседание на правителството министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.

"В последните дни в спешен порядък бяха взети доста мерки, които мога да определя като ситуариани в три категории – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните са най-важните – осигуряване на нужните средства за рехабилитацията на вътрешнопроводната мрежа в Плевен. Мнението на всички специалисти е, че основният проблем за липсата на достатъчно вода в Плевен, са изключително високите загуби, както от компрометирана водопреносна мрежа, така и от т. нар. търговски загуби, или на прост български език „кражби на вода", обясни Иванов.

В тази връзка са предприети няколко краткосрочни мерки, посочи той. Вчера е разпоредил на служители от други структури на ВиК холдинг да бъдат на терен в Плевен, за да се идентифицират местата, където е най-критичната загуба на вода и къде са кражбите на вода, както и да бъдат разположени водоноски в кварталите.

"В момента се извършват сондажи на места, които са определени като възможност за допълнителни количества да бъдат вкарани във водопреносната мрежа, за да бъде запълнена липсата на вода", каза Иванов.

По думите му около 300 литра в секунда са нужни, за да се възстанови цялостното подаване. Той направи и една аналогия по казуса с безводието в Плевен.

„Искам една аналогия, за да разберете колко е сериозно положението, когато имаме такива загуби. В момента в Плевен постъпват около 850 литра в секунда. Както от водопровода "Черни Осъм", така и сондажите, които са налични в момента и тази вода недостига. За сравнение с град Русе, който е с аналогичен брой население, се захранва с 350 литра в секунда при рехабилитирана преносна мрежа“, отбеляза Иван Иванов.

Според него до всичко това се е стигнало това е в резултат на доста години и политическо безвремение, през които не са взети мерки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com