Областният на Плевен отговори на Желязков. Готов е за оставка

Премиерът Росен Желязков показа днес "жълт картон" на областния управител на Плевен заради водната криза.

В същото време продължават сондажните дейности. Спешно започва и подмяна на компрометираната мрежа.

Координацията между местната и централната власт трябва да се промени,

давам двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има и персонални промени.

Приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен, заяви Желязков.

Последва и реакция на областния управител Николай Абрашев: "Човек, който си върши работата и плевенчани виждат. Не мога пак да коментирам това, което е казал моят началник, това е неговата преценка, не бих си позволил да превишавам правомощията."

На въпрос дали би си подал оставката, областният управител заяви, че ако премиерът я поиска, ще си я подаде.

Заради кризата, която продължава втора година, плевенчани готвят нови масови протести, включително с автошествия и затваряне на пътища. И от своя страна настояват за отговорност от кмета и на шефа на местното ВиК.

В момента усилията се насочват към спиране на загубите на вода по мрежата, които са 75 процента, каза регионалният министър. "Изпращам екипи от цялата страна на ВиК-операторите, които да установят всички течове, всички кражби, защото имаме сериозен проблем с кражбите. И отделно съм разпоредил във всички квартали да бъдат разположени водоноски", заяви министър Иван Иванов.

