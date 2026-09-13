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Пенев минава с жълт картон

Пенев минава с жълт картон

Любослав Пенев ще получи жълт картон от Изпълкома днес, научи "Стандарт". Шефовете на БФС се събират в централата с една основна точка - да бистрят бъ...

28 октомври | 6:05
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