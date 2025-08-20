След призива на Пеевски! Спешно заседание за водната криза

Спешно заседание на комисията по околна среда в парламента за мерки срещу водната криза ще има утре

Това разпореди председателят на НС Наталия Киселова, след като лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски я призова да свика извънредно заседание на комисията по околната среда и водите за "спешни и решителни мерки" за преодоляване на безводието в страната.

Първа точка от заседанието на комисията е "обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза".

Както "Стандарт" съобщи вчера лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски настоя в своя позиция за спешни мерки срещу безводието.

"Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото, ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички", заяви Пеевски,

Проблемите с водния сектор не са нови. Те са резултат от години бездействие на държавата по въпроса, лошо управление и липса на контрол.

Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода", посочи още Делян Пеевски.

Според него спешните действия, които трябва да се предприемат са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.

"Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси. Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР", обясни той.

