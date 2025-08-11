Мария Илиева изненада фенове си. Показа своя любим

Мария Илиева изненада фенове си, като за първи път показа своя любим.

Контрасти в едно цяло. Изгубих и намерих сърцето си в Хайделберг", написа Мария Илиева към серия от кадри заснети в Хайделберг, които бяха придружени и от два емотикона - сърце и музикална нота.

Но не красотите на града предизвикаха възторга и положителните коментари от страна на феновете, колкото тя самата, както и публичният дебют на любимия й мъж Александър Междуречки.

След като преди няколко дни Мария зарадва почитателите си с първи кадри на дъщеричката си София, която заедно с брат си Александър демонстрираха вокалния си талант, пеейки песен на майка си, тя реши да не спира дотук и показа за първи път и дългогодишния си мъж.

Въпреки че многократно е говорила за Междуречки и е споделяла колко щастлива е в личен план, тя предпочиташе да не афишират отношенията си прекалено публично. Сега обаче Мария с гордост позира с любимия си, който на кадъра я е прегърнал през кръста, а това на свой ред предизвика вълна от положителни коментари от страна на феновете й.

"Когато си с правилния човек сияеш! Никога не съм ви виждала по-хубава!", "Прекрасните хора като вас заслужават най-доброто в живота. Прекрасна двойка", "Сияеш и излъчваш любов и вдъхновение! Също така сте страхотна двойка" бяха само малка част от коментарите, които изпълниха профила на Мария Илиева.

