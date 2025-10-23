Легендарна рок група зарадва феновете си с тази новина

Легендарната рок група Bon Jovi – с фронтмена Джон Бон Джоуви , китариста Ричи Самбора, клавириста Дейвид Брайън и барабаниста Тико Торес – ще изнесат концерти в Ню Йорк, Единбург, Дъблин и Лондон през лятото на 2026 г., отбелязвайки първите си изяви във Великобритания и Ирландия от 2019 г. насам и завръщането на Джон Бон Джоуви след операция на гласните струни.

Турнето започва на 7 юли в Ню Йорк в Madison Square Garden, с допълнителни дати на 9, 12 и 14 юли, преди да продължи към Великобритания и Ирландия за концерти на Murrayfield Stadium в Единбург на 28 август, Croke Park в Дъблин на 30 август и завършва на Wembley Stadium в Лондон на 4 септември, информира БГНЕС.

Джон Бон Джоуви коментира: „Има много радост в тази новина – радост, че можем да споделим тези вечери заедно с нашите невероятни фенове… Дълбоко съм благодарен на феновете и братството в групата, че проявиха търпение и ми дадоха времето, необходимо, за да се възстановя и подготвя за турнето. Готов съм и развълнуван“!

Обявяването на турнето следва добре документираната операция на гласните струни и рехабилитацията на Джон Бон Джоуви, която беше показана в документалната поредица на Hulu, „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“.

