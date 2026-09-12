Също като в София:Джон Бон Джоуви прекъсна концерта си
Легендарният рок певец слезе от сцената, защото се възстановява от операция на гласните струни
Следете всички новини, анализи и коментари за Bon Jovi. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендарният рок певец слезе от сцената, защото се възстановява от операция на гласните струни
Следват нови концерти
Първият в историята концерт на Bon Jovi в Китай бе отменен от местните власти, информира BBC. Все още няма официална причина за отпадането на събитие...
Кметицата пуска без пари колите на стадиона
София. Чисто нова сцена, която и рокаджиите от Bon Jovi още не са виждали, ще ги посрещне в София. Те са нясно с дизайна само като проект, тъй като сц...
София. Есе на дипломантката по география Таня Жотева от София спечели още в края на миналата година един от шестте диамантени билети за концерта на Bo...