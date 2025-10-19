Отиде си суперизвестен и много обичан музикант

Един от основателите на американската ню метъл група Limp Bizkit – Сам Ривърс, е починал на 18 октомври на 48-годишна възраст.

Тъжната новина беше съобщена от групата в събота чрез изявление в Инстаграм, в което се казва, че музикантът е издъхнал по-рано през деня. Причината за смъртта му все още не е оповестена.

„В любяща памет на нашия брат Сам Ривърс. Днес загубихме нашия брат, нашия съгрупник, нашето сърце“, пишат от Limp Bizkit. В съобщението те допълват, че са споделили безброй незабравими моменти с него – „луди, тихи, красиви“ – и че всеки един от тях е бил по-ценен, защото Сам е бил част от тях. „Той беше човек, какъвто се ражда веднъж в живота – истинска легенда сред легендите. Духът му ще живее завинаги – във всеки риф, на всяка сцена, във всеки наш спомен. Обичаме те, Сам“, завършва посланието.

Сам Ривърс се запознава с фронтмена Фред Дърст през 90-те години, когато двамата работят в заведение на Chick-fil-A. Заедно с барабаниста Джон Ото основават Limp Bizkit през 1994 г., а по-късно към тях се присъединяват китаристът Уес Борланд и DJ Lethal.

Дебютният албум на групата Three Dollar Bill, Y’all излиза през 1997 г., а истинският пробив идва с Significant Other (1999) и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000). Сред най-популярните им песни са Break Stuff, My Way и Behind Blue Eyes.

След кратка пауза през 2006 г. Limp Bizkit се събират отново през 2009 г. и продължават да свирят по световните сцени. Бандата има три номинации за „Грами“, включително за „Най-добър рок албум“, както и отличия от Billboard Music Awards.

Ривърс напуска групата през 2015 г. заради тежко чернодробно заболяване, предизвикано от злоупотреба с алкохол. След успешна трансплантация през 2017 г. и възстановяване, той се връща на сцената с Limp Bizkit година по-късно и остава част от формацията до кончината си.

