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AC/DC останаха и без басист

AC/DC останаха и без басист

Басистът на AC/DC Клиф Уилямс ще прекрати музикалната си кариера след настоящото турне на групата. Той е поредният от класическите членове на великата...

09 юли | 22:30
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