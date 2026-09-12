Почина музикант от легендарна наша група
Бандата дефинира звученето на родния блус през 90-те години
Следете всички новини, анализи и коментари за Басист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бандата дефинира звученето на родния блус през 90-те години
Напуска групата си заради тежко чернодробно заболяване, предизвикано от злоупотреба с алкохол
Астън Барет промени регето
Басисът на култовата банда Red Hot Chili Peppers се врече на любимата си
Басистът на AC/DC Клиф Уилямс ще прекрати музикалната си кариера след настоящото турне на групата. Той е поредният от класическите членове на великата...
Бившият басист на легендарната британска рок група „Ролинг Стоунс" Бил Уайман е диагностициран с рак на простата, съобщи официален представител на сем...
Хуан Гарсия Херерос започва с флейта като дете, а днес свири на 6-струнна електрическа бас китара и контрабас