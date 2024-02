Отиде си 25-ият най-велик басист на всички времена

Астън Барет, басистът на Bob Marley and the Wailers, почина на 77-годишна възраст.

Новината беше потвърдена от Оливия Грейндж, министър на културата на Ямайка. Барет е починал в университетската болница на Маями във Флорида, САЩ, съобщи "Гардиън".

Музикантът е роден през 1946 г. и израства в Кингстън, където помага да се положат основите на стиловете реге и дъб. Като дете той пее соул музика по радиото, преди да премине на бас китара, предаде vesti.bg.

Създава първата си бас китара от нулата с помощта на шперплат, корниз за пердета и стар пепелник. В интервю за списание Bass Player през 2007 г. той казва: "Когато свиря на бас, сякаш пея. Композирам мелодична линия и се виждам така, сякаш пея баритон".

Заедно с брат си Карлтън Барет свири с групи, сред които Bob Marley & the Wailers, The Hippy Boys и The Upsetters на Lee "Scratch" Perry. Той е бил и ментор на много ямайски музиканти, сред които Слай Дънбар и Роби Шекспир от продуцентския реге дует Sly & Robbie.

След като се присъединява към Wailers през 70-те години на ХХ век, Барет става ръководител на съпровождащата група на Марли и съпродуцент на албумите на групата. Остава член на групата до края на живота на Марли, като допринася за създаването на много обичаните албуми Burnin' и Uprising, наред с други.

Но наследството му се простира много по-далеч - той продължава да прави турнета при по-късните прояви на Wailers, а през 2015 г. е обявен за 25-ия най-велик басист на всички времена от читателите на списание NME. През 2021 г. е удостоен с Ордена за отличие (Командирски клас) в Националните почести и награди по случай 59-ата годишнина от независимостта на Ямайка.

През 2007 г. в свой материал за Bass Player той казва: "В момента съм в състояние да се справя с това. Свирил съм преди Боб, с Боб и след Боб и покрай това създавам изцяло нова концепция за свирене на бас. Това е просто моето нещо. Такава е моята съдба."

Министър Грейдж изрази подкрепата си за семейството на "пионера на ямайската музика".

"Докато отбелязваме Месеца на регето през 2024 г., искам да изразя искрените си съболезнования на съпругата му, децата му, роднините му и на членовете на местното и международното реге музикално братство. Нека ангелите посрещнат у дома Астън "Семейния човек" Барет в планината Сион", каза тя.

През 2006 г. Барет влиза в съдебна битка с Island Records, претендирайки за неизплатени хонорари в размер на 60 млн. паунда за продуцентската и авторската си работа по албумите, но кампанията му е неуспешна. През 2019 г. той се оттегля от музиката.

Новината за смъртта на Барет идва по-малко от две седмици преди премиерата на "Боб Марли: Една любов", биографичен филм за Марли, в който Барет ще бъде изигран от сина му Астън Барет-младши.

