Идва есетровата луна. Променя съдбата на 1 зодия, радва още 3

Августовското пълнолуние традиционно се нарича луна на есетрата: именно по това време индианците от Северна Америка (те дадоха името на пълнолунието) започвали сезона на активен риболов на есетри.

Пълнолунието официално настъпва сутринта.

Казват, че рибата просто е загубила ума си и е влязла в собствените си мрежи - точно както можем да плуваме към новото и непознатото, забравяйки за предпазливостта, когато есетрата луна е изгряла в небето.

Предстоящото пълнолуние обещава да бъде едно от най-трудните и опасни, може сериозно да повлияе на живота ни, защото е повлияно от няколко негативни аспекти.

Въпреки това то може да бъде и истински пробив. В следващите дни всеки от нас има възможност най-накрая да приеме себе си такъв, какъвто е, да разбере своите възможности и да приеме слабите.

Както обикновено, в дните на пълнолуние може да почувствате липса на енергия и сила, и затова не е много подходящо за активни действия.

Особено силно ще е влиянието на пълнолунието на четири зодии.

За Овена това време ще даде възможност да преоцените социалния си кръг, да скъсате с някой, който ви дразни или, обратно, да започнете връзка с тези, които отдавна ви интересуват.

Телецът по време на Луната на есетровите риби ще получи шанс да направи истински пробив в кариерата си. И дори това да означава да влезете в конфликт, не се отказвайте.

Скорпионите в дните на пълнолуние могат да се сблъскат с проблеми с комуникацията с родителите си, а някои семейни тайни могат неочаквано да излязат на повърхността, включително тези, свързани с имуществени въпроси. Не ги избягвайте и не се опитвайте да ги пренебрегвате: време е да разкриете тайните, дори и не всички да се окажат приятни. Всичко ще завърши повече от добре!

За Стрелеца предстоящото пълнолуние може да се окаже съдбовно - нито повече, нито по-малко. Може да се сблъскате с нови предизвикателства и много в живота ви ще зависи от това как ще реагирате на тях – бъдете смели, решителни и най-важното – вярвайте в себе си.

