Ново затъмнение. Идва почти Кървавата Луна
Къде може да се види
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Къде може да се види
Кога е най-подходящо да я наблюдаваме
Месецът започва с предупреждение за търпение, но завършва с пълнолуние, силни емоции и една от най-щастливите дати
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
Пълнолунието попада в знака на Стрелец – зодията на истината и на свободата
Време за решения, страст и нови възможности в личния и професионалния живот
Лъвовете укрепват бронята си, романтика за Водолеите
Небето ни поднася впечатляващо астрономическо събитие
Те са чакали дълго време своя звезден миг, а сега Вселената им подава точно този шанс
Луната има пръст в недоспиването, но вината не е само нейна
Тези дати могат да донесат силни емоционални преживявания, но същевременно да отворят вълна от вдъхновение, креативност и яснота на мисълта
Пълнолунието се очаква да донесе много трудности, но и пробиви
Няма нищо общо с пролетните цветя, с които се свързва
Тази лунна фаза ни призовава да се освободим от всичко, което ни спира да бъдем истинското си „Аз“
Те често носят откровения, а в някои случаи и отговори на това, което търсим
Влиянието му ще бъде особено осезаемо за онези, които се стремят към материална стабилност
Повратно събитие, което ще повлияе върху живота им
В астрологията пълната луна носи силна енергия
То ще се случи на 17 октомври
Те ще имат възможност да подобрят своето финансово състояние