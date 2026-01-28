Мега пълнолуние на 1 февруари: Как ще се отрази на всяка зодия

Невероятно мощно пълнолуние се задава и ще повлияе по различен начин на всеки зодиакален знак. Пълнолунието изгрява в Лъв в неделя, 1 февруари, вливайки надежда в колектива. Тази Луна ще стопли сърцата ни и ще ни помогне да се свържем с вътрешния си аристократ. Това означава да открием какво ни носи щастие, какво подхранва амбицията ни и какво означава любовта за нас.

Овен

Това пълнолуние пита какво желаете да правите в сферата на образованието и кариерата, Овни. Това е подходящ момент да се заемете с нещо ново или да завършите съществуващ проект. Съсредоточете се върху разширяването на уменията си и научаването на нещо ново. Това е период за добра работа с другите, дори и да сте лидер. Бъдете екипен играч, слушайте активно и позволете на другите да чувстват, че могат да ви се доверят.

Телец

Пълнолунието изважда наяве целите, които имате, и плана, необходим за превръщането им в реалност. То също така поставя фокус върху това, което сте постигнали през последните шест месеца и какво желаете да създадете занапред. Ако има някакви промени, които искате да направите, сега е моментът да се подготвите, преди Юпитер да премине в Лъв по-късно тази година. Не чувствайте, че не можете да напреднете, ако не сте там, където желаете да бъдете. Все още има много време и място за растеж.

Близнаци

За вас, Близнаци, това пълнолуние е свързано с ефективното изразяване на себе си и общуването с другите. Вашите творчески изходи също са част от тази енергия, тъй като пълнолунието ви подканва да преразгледате всичко, върху което сте работили през последните шест месеца. Като цяло, тази Луна ви помага да подобрите уменията си, тъй като сезонът на Водолея ви дава търпението и отдадеността, необходими за трансформиране на вашите проекти. Тъй като този транзит служи и като прелюдия към навлизането на Юпитер по-късно през годината, виждате как полагането на основите ви ще помогне за по-нататъшното структуриране.

Рак

Луната в Лъв изважда наяве някои сурови истини, особено ако сте били импулсивни. Това е време да анализирате работната си етика и как се справяте с отговорностите си. За тези, които са били на върха на възможностите си, това е празничен транзит, който издига отношенията ви със самите себе си. Магнетизмът на Лъва ви показва талантите и дарбите, с които разполагате.

Лъв

Пълнолунието във вашия знак носи много мощна енергия, Лъвове, задавайки тона за предстоящия транзит на Юпитер в Лъв по-късно тази година. Пригответе се да стъпите в новата си сила, тъй като тази емоционална Луна събужда нещо във вас.

Сезонът на Водолея е свързан с това да се върнете към себе си. Това е време да укрепите бронята си и да се научите как да станете свой най-добър приятел. Научавате много за своите цели, мечти и дори страхове. Като цяло, това е подкрепящ период, който ви помага да напишете новата си история и да получите подкрепа от другите.

Дева

Деви, това е чудесно време да си починете, да забавите темпото и да си покажете много любов и грижа. Вместо да бягате от емоциите си, сте подтикнати да се изправите срещу тях. Използвайте дневник или медитирай, за да размишлявате.

Пълнолунието ви показва как да придобиете повече дисциплина и как сами да се подкрепяте. Не се вманиачавайте твърде много в постигането на съвършенство. Този транзит ви показва, че е добре да правите грешки, стига да се учите от тях.

Везни

За вас, Везни, тази седмица е посветена на емоционалната уязвимост, особено във вашите приятелски кръгове. Вие цените хората, за които се грижите, и тези, които ви подкрепят и обичат. Това е и време да размислите за промените, които сте преживели в социалните си кръгове през последните шест месеца, и кого искате да привлечете в света си занапред. Тази година е посветена на срещи с нови хора и научаване как да укрепвате връзките с хората, които са ви най-важни.

Скорпион

За вас, Скорпиони, енергията на пълнолунието в Лъв ще постави в перспектива вашите професионални цели и академични стремежи. Голям проект, по който работите, е към своя край, тъй като Луната отразява упоритата ви работа и усилия през последните шест месеца.

Може би ще се замислите и какво още бихте искали да постигнете през този сезон на Водолея. Обмислете динамиката, която имате с колеги или съученици. Вижте как можете да станете по-добър лидер и да встъпите в ролята си с много повече увереност през това време.

Стрелец

Пълнолунието в Лъв служи като прелюдия за това, което можете да очаквате, когато Юпитер влезе в огнения знак по-късно тази година. Тази лунна фаза носи желание да научите нещо ново. Ако искате да напреднете в кариерата си, този транзит ви показва посоката, в която да вървите. Това е и период, в който да се съсредоточите върху уменията, които искате да подобрите. Писателите, музикантите, художниците и други творци трябва да работят върху развитието на своите умения.

Козирог

Това пълнолуние в Лъв ви помага да разберете своята психика, Козирози. Луната сочи към вашето минало, вероятно теми, свързани с вашето детство или семейна история. Това е период на изследване и разкриване на истини, тъй като всички ние се подготвяме за навлизането на Юпитер в Лъв през следващите няколко месеца. Дори при някои емоционални теми, енергията се усеща благотворна и лечебна.

Водолей

За вас, Водолеи, пълнолунието на 1 февруари носи романтична енергия. Ако сте във връзка, очаквайте да видите партньора си в нова светлина, тъй като мощната енергия на Лъва насочва вниманието към нова част от връзката ви. Ако сте необвързани, този транзит ви помага да идентифицирате чертите, които искате в бъдещ партньор.

Меркурий и Венера във вашия знак ви правят по-състрадателни и толерантни и подобряват комуникативните ви умения. Очакват ви и много промени в професионалния ви сектор, тъй като хората ви виждат в по-благоприятна светлина.

Риби

Фокусът е върху вашата лична еволюция и трансформации, Риби. Нещата се променят бързо през сезона на Водолея. Тъй като Сатурн сега е директен и е готов да напусне вашия знак следващия месец, тези промени стават кристално ясни.

Луната в Лъв осветява една от най-тъмните части на вашата карта. Това ви показва, че сте готови да поемете командването на кораба си, докато продължавате да преминавате през бурите, които Сатурн носи.

