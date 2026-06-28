Необичаен лунен календар за юли. Ретрограден Меркурий бави важните планове

Юли 2026 г. се очертава като месец на забавяне, преоценка и силни дати според лунния и астрологичния календар. Първата половина минава под знака на намаляващата Луна и ретроградния Меркурий, което прави периода по-подходящ за подреждане, приключване и изчакване, отколкото за резки нови ходове. След новолунието на 14 юли енергията постепенно се обръща към растеж, инициативи и по-смели решения. Кулминацията идва на 29 юли, когато пълнолунието във Водолей съвпада с един от най-оптимистичните астрологични акценти за годината.

Защо юли започва на по-бавни обороти

Месецът тръгва с ретрограден Меркурий в Рак - период, който астрологичните календари свързват с повече недоразумения, закъснения, емоционални реакции и нужда от проверка на детайлите. „Олд Фармърс Алманак“ посочва, че ретроградният Меркурий приключва на 23 юли, а други астрологични календари дават периода от 29 юни до 23 юли. Това прави първите три седмици на юли по-подходящи за връщане към стари задачи, преразглеждане на планове и внимателна комуникация, а не за прибързано подписване и големи обещания.

Фази на Луната през юли 2026 г.

1-6 юли - намаляваща Луна

7 юли - последна четвърт

8-13 юли - намаляваща Луна

14 юли - новолуние

15-21 юли - нарастваща Луна

22 юли - първа четвърт

23-28 юли - нарастваща Луна

29 юли - пълнолуние

30-31 юли - намаляваща Луна

Какво да правите в първата половина на месеца

Периодът до 13 юли е време за освобождаване от излишното - вещи, натрупани задачи, стари емоции и решения, които само тежат. Лунната логика на намаляващата фаза насочва към завършване, чистене, разчистване на пространство и по-тих ритъм. На практика това е добър момент за преглед на бюджета, подреждане на дома, довършване на стари разговори и отлагане на големите начала до новолунието.

На 4 юли Марс е в съвпад с Уран - аспект, който астролозите описват като напрегнат, внезапен и непредсказуем. Той може да донесе пробиви, но и импулсивност, технически проблеми или конфликтни реакции. Денят не е подходящ за прибързани решения, особено ако те са взети под натиск или в момент на раздразнение.

На 7 юли Нептун започва ретроградно движение в Овен и според астрологичните тълкувания това поставя въпроса кое е реална цел и кое е само красива илюзия. Този период може да извади на повърхността объркани очаквания, особено в лични отношения, работа и дългосрочни мечти. На 9 юли Венера влиза в Дева и насочва вниманието към практичната грижа, реда, жестовете на подкрепа и финансовата дисциплина.

Новолунието на 14 юли

Новолунието в Рак на 14 юли е повратната точка на месеца. То поставя акцент върху дома, семейството, сигурността, ремонта, преместването, имота и вътрешното усещане за стабилност. За хората, които следят лунния календар, това е момент за задаване на намерения, но не и за истерично бързане - особено защото Меркурий все още е ретрограден.

15-28 юли - време за растеж

След новолунието Луната започва да нараства и периодът от 15 до 28 юли носи повече движение. Това е фазата, в която новите идеи по-лесно събират скорост, а плановете започват да изглеждат по-ясни. Подходящо е за активни действия, финансови решения, преговори, пътувания, обучение и връщане към проекти, които са чакали по-добър момент.

На 22 юли Слънцето влиза в Лъв и тонът на месеца се променя. След по-сдържаното начало идва повече желание за почивка, изява, любов, удоволствия и време с деца. Това е период за по-топло общуване, по-смели лични жестове и решения, които излизат от чистата предпазливост.

На 26 юли Сатурн започва ретроградно движение в Овен и остава така до 10 декември. В астрологичен план това е време за преглед на граници, отговорности, дългосрочни цели и лична дисциплина. Практическият прочит е ясен - ако нещо е било отлагано, недовършено или построено върху нестабилна основа, този период ще поиска корекция.

29 юли - пълнолуние и най-силният акцент

Пълнолунието на 29 юли е във Водолей и носи пик на енергия, емоции и интуиция. Това е момент, в който резултатите от започнатото около новолунието може да станат видими - чрез новина, яснота, решение или разговор, който вече не може да се отлага. Юлското пълнолуние е известно и като Buck Moon, а през 2026 г. достига своя пик на 29 юли.

Астрологичният акцент на деня е свързан със Слънцето и Юпитер, което прави датата особено силна за желания, големи планове, празнуване, лична смелост и оптимизъм. Това не е ден за дребнави сметки, а за широк поглед. Въпреки това пълнолунието винаги усилва емоциите, затова е добре важните разговори да се водят с повече самообладание.

Благоприятни и неблагоприятни дни през юли 2026 г.

Най-благоприятни дни: 2, 9, 12, 15, 21, 30, 31 юли.

Неблагоприятни дни: 3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 23, 26 юли.

Благоприятни дни по сфери

Нови начала: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 юли.

Пари: 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 юли.

Работа: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 юли.

Любов: 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 юли.

Красота: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 юли.

Пътувания: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 юли.

Как да използвате месеца

Юли 2026 г. не е месец за насилване на събитията още от първия ден. По-добрата стратегия е първо да се изчисти старото, да се проверят плановете и да се изчака отшумяването на ретроградния Меркурий. След средата на месеца енергията постепенно се обръща към действие, а краят на юли носи шанс за силно емоционално и лично отваряне. Най-разумният подход е да се използват датите като ориентир, а не като присъда - лунният календар може да подреди ритъма, но решенията остават в ръцете на човека.

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