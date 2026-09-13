Такъв юни досега не е имало. Предупреждение за юли
Особено засегнати остават Западна Европа, Франция, Испания и Португалия
Следете всички новини, анализи и коментари за Юни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Особено засегнати остават Западна Европа, Франция, Испания и Португалия
Месецът започва с предупреждение за търпение, но завършва с пълнолуние, силни емоции и една от най-щастливите дати
За Везните седмицата носи важни събития в професионалната сфера
Мощен коктейл от космическа енергия ще даде тласък на щастливи събития за тях
Чака се повишението на температурите
Те имат изключителен шанс да стигнат до съдбоносен избор, годеж или заветното „Да“
Експерти съветват как да се удължи цъфтежът и да се стимулират нови пъпки през топлия месец
Този месец носи най-положителната промяна в енергията за цялата година
Това са последните няколко седмици на Юпитер в Рак
София максималните температури през уикенда може да паднат до около 20 градуса
По Черноморието ще бъде предимно слънчево
Започва период, изпълнен с нови възможности, емоционални прозрения и неочаквани успехи
Периодът ще донесе неочаквани печалби, нови възможности за бизнес и кариерни успехи, които могат напълно да променят живота им
Смята се, че южният вятър предвещава горещи летни месеци
Вижте докога ще продължи той
На два пъти ще ни тресе по цяла седмица през юни
Всичко може да започне с едно наглед обикновено решение
Юпитер в Лъв отваря път към любов, пари, кариера и съдбовни промени
На някои места в България ще вали
Месецът се очаква да бъде по-топъл от климатичната норма, с усещане за ранно лято още от първите дни