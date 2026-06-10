3 зодии се радват на изключителен късмет с парите

Три зодиакални знака ще се радват на изключителен късмет с парите до края на юни 2026 г. Това са последните няколко седмици на Юпитер в Рак, преди планетата на късмета и експанзията да навлезе в Лъв на 30 юни.

Според известната астроложка Чани Никълъс, Юпитер в Рак е „един от най-емоционално изобилните, подхранващи и отварящи сърцето астрологични транзити за годината“. Въпреки че през този период всеки зодиакален знак привлича късмет и изобилие в определена сфера от живота си, професионалният астролог Елизабет Бробек обяснява как точно тази енергия разширява финансите на три конкретни знака, предава YourTango.

Скорпион

Скорпиони, вие със сигурност вече преминахте през някои трудни моменти тази година. Това обаче няма да продължи вечно. Всъщност нещата за вас вече се подобряват и оттук нататък ще става само по-хубаво. Докато Юпитер прекарва последните си седмици в Рак, вие сте от страната на получателите на финансово изобилие.

През този период „може да се окаже, че получавате сериозно увеличение на заплатата на работното място“, обяснява Бробек. „Възможно е също така да реализирате финансова печалба чрез наследство или възстановяване на данъци.“ Така или иначе, очаквайте парите буквално да се обсебят от вас този месец. Между новите възможности и хората, които имат желание да ви подкрепят със собствените си ресурси, това е един от най-доходоносните периоди за вас през цялата година!

Везни

До навлизането на Юпитер в Лъв на 30 юни, „може да станете свидетели на истински скок в приходите си“, казва Бробек. Най-хубавото е, че това дори не изисква никакви допълнителни усилия от ваша страна, Везни. Както обяснява Бробек: „може да откриете, че получавате повече пари за същото количество работа“. Това е така, защото другите най-накрая започват да виждат стойността на това, което правите, което в дългосрочен план само ви помага да печелите повече. Освен това способностите ви за манифестиране в момента са изключително силни. Според Бробек вие привличате „пари и ресурси в живота си“ почти без усилия.

Телец

Вие по принцип почти винаги имате много добър късмет с парите, Телци, но вероятно сте забравили това след предизвикателството да имате Уран във вашия знак през последните седем години. Сега обаче, когато Уран най-накрая е в нов зодиакален знак, очаквайте да изпитате изобилие, каквото не сте виждали досега, тъй като хората наистина „започват да виждат вашите умения и таланти“, казва Бробек.

„ Може да се сдобиете с нови възможности, които наистина ще подобрят финансовото ви състояние“, добавя астроложката, а „източниците на доходи са напът да се подобрят драстично“, особено сега, когато Уран се е преместил във вашия втори дом на парите. „Предстои ви да извадите голям късмет във финансите. Периодът ще бъде един от най-мощните за вас.“ Късметът ви ще върви само нагоре, Телци, особено през лятото!

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