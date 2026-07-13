5 зодии имат най-добрите хороскопи

Пет зодиакални знака ще се радват на най-добрите хороскопи през седмицата. Предстоящите дни ще бъдат изцяло посветени на това да дарявате с любов както себе си, така и хората около вас.

Седмицата започва с новолуние в Рак на 14 юли, което носи много положителни трансформации. Сега е моментът да поемете контрола над собствената си история и да загърбите страховете си по пътя напред. Сега, когато Юпитер е в Лъв, останалата част от годината е изпълнена с вълнуващи нови начала и тази седмица не прави изключение.

Време е да се изправите лице в лице с това, което ви спира. Очаквайте да преживеете доста промени, но няма нищо, с което да не можете да се справите, пише YourTango.

Рак

Новолунието във вашия знак разкрива пред вас цял свят от нови приключения и възможности. Вие вече полагате нужните усилия, а този транзит носи наградите за вашия труд. Той също така хвърля светлина върху начина, по който се грижите за себе си и областите, в които бихте могли да се справяте по-добре.

Не се изненадвайте, ако се уловите, че се пренасяте в миналото. Меркурий все още е ретрограден, свързвайки ви отново със стари части от самите вас. Внимавайте да не позволявате на вътрешния си критик да надделее, тъй като Сатурн в Овен ви кара да се съмнявате в себе си.

Приемете промените през тази седмица и приложете наученото досега през годината. Оценявайте хората, които ви даряват с безусловна любов и подкрепа. Борете се за това, в което вярвате, и не изпускайте целите си от поглед.

Дева

За вас тази седмица е изцяло посветена на приятелствата ви. Новолунието в Рак ви напомня защо трябва да се грижите за тези ценни връзки. То също така ви подтиква да поемете ролята на лидер в социалния си кръг. Ако приятелите ви се обърнат към вас за съвет или мнение, приветствайте въпросите им и им дайте своята подкрепа.

Тъй като Меркурий все още е ретрограден, може да се срещнете с хора от миналото или да се запознаете с някой нов човек, с когото наистина да си паснете. Използвайте времето сега, за да направите планове за края на месеца, когато Южният възел най-накрая ще напусне вашия знак. Този транзит носи нови начала и ще ви накара да се почувствате оптимистично настроени.

Скорпион

Новолунието в Рак във вторник ви подтиква да изследвате и да разширявате хоризонтите си. Подхранвайте желанието си да учите нови неща и не се страхувайте да изразявате себе си по различен и свеж начин. Откриването на това, което ви вдъхновява, ще бъде водеща тема през следващите шест месеца.

С ретроградния Меркурий сега е подходящ момент да се учите от другите, особено от най-близките си хора. Може да изпитате лека носталгия, тъй като този период изважда на повърхността уроци, които сте научили, когато Юпитер беше в Рак.

Присъединете се към клуб или започнете нов безплатен курс. Бъдете отворени за срещи с нови хора. Сега е моментът да се потопите в темите, които ви интересуват, и да задълбочите познанията си по тях. Нека любопитството ви води през тази седмица.

Козирог

Новолунието в Рак е насочено пряко към вашите взаимоотношения. Хубаво е да размишлявате, но не оставайте в миналото. Учете се от грешките, които сте допуснали, за да не ги повтаряте в бъдещите си партньорства.

Това лунно събитие ще ви улесни в определянето на качествата, които искате да виждате в приятелите или романтичните си партньори занапред. Може да се наложи да поставите по-добри граници, докато прилагате уроците, научени по време на транзита на Юпитер в Рак.

Пригответе се да присъствате по-осезаемо в живота на хората, които обичате, започвайки от тази седмица. Работете съвместно по някакъв проект или се свържете с роднини, с които не сте се чували от известно време. Планирайте хубава романтична вечеря с партньора си или се срещнете със стар приятел, за да се попретупате.

Риби

Тази седмица приветствайте новите преживявания в живота си. Ако сте необвързани, излезте сред хората и се запознайте с нови лица. Енергията в момента подкрепя романтиката и нищо чудно да откриете любовта, която сте търсили. Ако вече имате връзка, вижте това като възможност да споделите своя свят с партньора си.

Ретроградният Меркурий внася много забавна енергия в общуването ви. Фокусирайте се върху прекарването на качествено време с романтичния си партньор и любимите хора.

Сега е и добър момент да обогатите архива си от идеи. Меркурий ви носи съкровища под формата на нови прозрения и вдъхновение. Въображението ви процъфтява и имате силно виждане за бъдещ проект. Повярвайте в потенциала си и не се съмнявайте в това, което можете да създадете и овладеете в този момент.

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