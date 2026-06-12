Вижте най-успешните дни през януари според Лунния календар
Новата 2026 година ще започне с нарастваща луна
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Новата 2026 година ще започне с нарастваща луна
Фазите на Луната задават ритъм, който помага да се определят най-благоприятните моменти
Мястото е наситено с енергия и мистика
Шестият лунен ден носи голяма сила и енергия. Пет неща не трябва да се правят
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По целия свят китайците посрещат тази вечер Нова година по традиционния лунен календар
От 8 февруари навлизаме в Годината на маймуната по Лунния календар Според китайския календар 2016 година ще премине под знака на Годината на червенат...
С грандиозни тържества и зрелищни фойерверки от Китай до САЩ се отбелязва началото на Годината на дървената коза (овца). Днес започна Новата година по...