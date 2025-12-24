Вижте най-успешните дни през януари според Лунния календар

През януари 2026 г. небесните енергии ще балансират между практичния Козирог и прогресивния Водолей, създавайки идеални условия за ясни планове и смели мечти. Лунният календар ще подскаже кои дни ще бъдат благоприятни за нови начала, пътувания, финансови решения и грижи за здравето, и кога е най-добре да забавите темпото и да се вслушате в себе си.

Фази на луната и транзити на други планети

Връзката на Луната с вътрешното състояние на човек и хода на ежедневните събития е забелязана още от древни времена. Съвременните астролози твърдят, че променящите се лунни фази наистина влияят на енергийните нива, настроението и способността за вземане на решения.

Всеки лунен месец е разделен на четири етапа, всеки от които задава ритъма на живот, като укрепва или отслабва цялостното емоционално състояние. Като се фокусирате върху тези етапи, можете да изберете най-благоприятното време за планове и постижения.

Небесните цикли през януари 2026 г. ще бъдат следните:

1-2 януари - нарастваща луна, Меркурий в Козирог

Нарастващата луна е подходящо време за нови начала и прилагане на планове на практика. Това е подходящ момент за планиране, опитване на нови неща, поставяне на цели и предприемане на първите стъпки към постигането им.

На 1 януари Меркурий навлиза в Козирог, помагайки ви да се съсредоточите върху задачи, структура и отговорност. Това е подходящ момент да планирате предварително годината, да приоритизирате и да разберете какво трябва да бъде пожертвано в името на баланса между работа и личен живот.

3 януари - Пълнолуние в Рак, Суперлуна

Това събитие ще бъде свързано с темата за дома и уюта - опитайте се да подредите, да довършите стари задачи и да създадете комфортна атмосфера.

4-17 януари - намаляваща луна, Венера във Водолей

Когато Луната намалява, не се препоръчва да се започва каквото и да било, но е препоръчително да се планира. Енергията постепенно отшумява и Вселената сякаш ни призовава да забавим темпото - отлично време за приключване на задачи и освобождаване от всички ненужни неща.

Венера навлиза във Водолей, измествайки фокуса на взаимоотношенията към комуникацията, интелекта и свободата. Това време ще благоприятства нови запознанства, общуване с приятели, технологични подобрения и инвестиции в хобита.

18 януари - Новолуние в Козирог

Това новолуние открива възможности за кариерно и професионално израстване. Бъдете готови да се възползвате от възможността, ако се появи.

19-30 януари - нарастваща Луна, Слънце, Меркурий и Марс във Водолей, Нептун в Овен

И отново започва периодът на нарастващата луна.

На 19 януари Слънцето ще бъде във Водолей. Логиката, обективността и екипните инициативи ще бъдат важни през следващите седмици. Това е добро време за срещи и съвместни проекти.

На 20 януари Меркурий следва Слънцето във Водолей, което ще засили рационалния ви подход към вземането на решения. Емоциите не са необходими тук; най-добре е да ги оставите настрана.

На 23 януари Марс също навлиза във Водолей - периодът е подходящ за интелектуална работа и екипни проекти, но бъдете внимателни при конфликти.

На 26 януари Нептун ще преминава през Овен за дълго време – транзит, който астролозите наричат ​​важен, тъй като се свързва с нови идеали, смели мечти и желание за промяна. Може да почувствате импулса да създадете нещо ново, но ще ви е необходима и отговорност и готовност за действие.

С помощта на лунните подсказки можете да преживеете януари по-съзнателно, в хармония с естествените ритми:

· най-успешните дни са 1, 8, 15 януари;

· благоприятни дни са също 13-ти, 16-ти, 19-ти, 27-ми, 28-ми;

· неблагоприятен ден - 3 януари.

