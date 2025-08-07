Голяма драма с 7341 пенсии. Хората пищят

7341 пенсии са били под запор през миналата година

Сумата която е възбранена по тях е за над 2,2 млн. лева, показват данните на НОИ. Най-често пенсии се запорират за неплатени задължения към хазната и комунални сметки.

Най-много са запорираните пенсии за стаж и възраст – 6512, като сумата, която тези хора трябва да получат е над 1,9 млн. лева.

Запорирани са и 36 инвалидни пенсии, както и 659 пенсии на работили в системата на МВР и отбраната.

Най-много са запорираните пенсии в София – 2291 и Перник – 570. в същото време едва 36 са пенсиите под запор в Търговище, а три са на хора, които живеят в Турция, предаде агенция "Фокус".

В момента върху пенсии и възнаграждения за труд до размера на една минимална заплата не може да се налагат запори. За просрочени задължения към бюджета защитената от запор сума от заплатата е по-голяма. Тя се получава като от средната брутна месечна заплата за страната се извади минималната заплата и получената сума се раздели на две. Така при 933 лева минимална заплата за 2024 г., защитената от запор сума е била близо 1500 лева. С увеличението на минималната заплата от април тази година на 1077 лева тази сума се променя.

Общо 1 464 421 пенсии се изплащат по банков път, като сумата която се превежда от НОИ за тях е в размер близо 1,43 млрд. лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com