Голяма драма с 7341 пенсии. Хората пищят
Най-много засегнати от мерките на държавата има в София и Перник
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Най-много засегнати от мерките на държавата има в София и Перник
От 1 януари се променят сумите, които могат да бъдат запорирани
Няма да наказват лекари, които откажат да се борят с коронавируса
Юридическите лица трябва да имат достъп до парите си, за да оцелеят, заявяват от БСК