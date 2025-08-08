Дилов-син този път съсипа „Промяната“! Високомерни харвардчета

Вследствие от двата корупционни скандала - този в Столична община и този с кмета на Варна Благомир Коцев - "Продължаваме промяната" каца като муха да не казваме върху какво по всичко, от което би могла да извлече някакви дивиденти и частична реабилитация пред избирателите.

Една такава тема е намерението на правителството да продаде над 4400 държавни имота с отпаднала необходимост като рушащи се сгради, изоставени казарми и др.

"Промяната" яхна т.нар. "Програмата за упражняване правата върху държавни имоти", която бе приета от кабинета в началото на май и обяви контра план - петиция под мотото "България не е за продан".

Сега вместо пустеещите с години обекти да донесат добавена стойност на бюджета, ще ни се наложи известно време да наблюдаваме цирковите постановки на ПП и да слушаме самохвалните им лозунги от сорта как в деня, в който започнали да "осветляват най-скандалните продажби от изготвения от правителството списък с 4400 държавни имоти и сгради", кабинетът им уйдисал на акъла и спрял продажбата, прехвърляйки я на Народното събрание.

С високомерните харвардчета, които отдавна не са фактор в българската политика, гаргара си направи в социалната мрежа Любен Дилов-син, пише ПИК.

"ПП: "Няма да се откажем от битката за всяко парче българска земя". Пита се дали има някъде училище за специално оглупяване на политици и журналисти. По естествен път е трудно да станеш толкова тъп.

Часове след като ПП обявило, че ще се бори за всяко парче българска земя, правителството било "дало заден".

И този Асен е бил министър?!! Дни по-рано се подготвя дневния ред на Министерски съвет, не знаете ли?

Всички кметове си заявиха интересите към тези имоти, парламентът ще одобрява сделките, но Асен ще се бори. Може би си представя пехливанска борби с намазани с олио борци? Човек е толкова голям, колкото са големи...мокрите му сънища", коментира с типичното си чувство за хумор Дилов.

Иначе в "Програмата за упражняване правата върху държавни имоти", която бе приета от кабинета в началото на май, са включени имоти, които са ненужни на държавата и които генерират само разходи. Става дума за 1800 са поземлени имоти и сгради, а 1200 - само сгради.

Много от тях биха били обект на интерес от съответните общини или пък от инвеститори, които да им придадат икономическа стойност.

