Отиде си млада актриса от хитов сериал

На 33-годишна възраст почина актрисата Кели Мак от хитовия сериал "Живите мъртви".

Тя е известна още с ролите си в "Чикагската медицинска сестра" и "9-1-1".



Причината за смъртта са усложнения, причинени от глиом на централната нервна система.

Новината беше потвърдена чрез съобщение, подписано от сестра ѝ Катрин Мак: "С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашата скъпа Кели. Толкова ярка и пламенна светлина премина в отвъдния живот, където всички ние в крайна сметка трябва да отидем."



Кели Мак е починала мирно в събота, заобиколена от майка си Кристен и леля си Карън, предава "Фокус".

