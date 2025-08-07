Благовест Аргиров се произнесе за скандала в естрадата

Благовест Аргиров от легендарния дует Братя Аргирови коментира скандала в родната естрада между Васил Найденов и композитора Стефан Димитров.

"Дано Васко и Стефан се сдобрят! Приятели са от 50 години и нашето най-голямо желание е да седнат и да се разберат!", заяви певецът пред "България Днес". "Те са брилянтни професионалисти! Това са взаимоотношения, в които ние не искаме да се бъркаме. Те са интелигентни хора и съм сигурен, че ще се разберат!", категоричен е Благовест.

Крахът в отношенията на Васил Найденов и композитора Стефан Димитров е една от най-обсъжданите теми в медийните среди напоследък. Ябълката на раздора в дългогодишното им приятелство се оказва песента "Там, на завоя", която Васко изпълнява именно с Братя Аргирови. Мъжът на Богдана Карадочева се обидил за това, че Кеца обяви, че той е композирал парчето. Маестрото е автор на повече от 20 песни от репертоара на Васко, сред които "Сбогом, моя любов", "По първи петли", "Там, след края на света" и "Болката отляво". Хитове, които и до днес радват любителите на естрадата. По думи на Димитров за тях не е взел и стотинка. Обиден до болка, композиторът забранява на Кеца да изпълнява парчетата.

Братя Аргирови също са ощетени от голямата кавга. В края на миналата седмица дуото трябваше да заснеме клипа към съвместната им песен, но на този етап снимките са отменени.

"Нека първо приключи това чудо. Непоправим оптимист съм, че нещата ще се успокоят", надява се легендарният близнак.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com