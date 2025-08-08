Край! Тръмп реши за Путин

Доналд Тръмп взе решение за срещата с Владимир Путин.
Американският президент заяви, че е готов да се срещне с руския си колега въпреки отказа му за разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Това съобщи Guardian, пише "ДарикНюз".
Ултиматумът за Русия изтича. Тръмп обяви какво следва
В четвъртък, говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп каза, че Путин не е длъжен да се срещне със Зеленски.
„Не, не е. Те искат да се срещнат с мен и аз ще направя всичко възможно, за да спра убийствата“, каза американският президент.
Тръмп каза тежката си дума за Путин
Вчера руският държавен глава заяви, че не е готов да се срещне със Зеленски.
„Нямам нищо против по принцип, това е възможно, но трябва да се създадат определени условия. За съжаление обаче все още сме далеч от създаването на такива условия“, каза Путин.
