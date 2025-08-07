Тръмп каза тежката си дума за Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза тежката си дума за срещата с Русия.

Той ще се срещне с руския президент Владимир Путин само ако руският му колега се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски, твърди New York Post.

"Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се състои срещата“, е заявил пред The Post представител на Белия дом. "Все още не е определено мястото.“

По-рано Москва заяви, че Русия и Вашингтон са се споразумели "по принцип“ да проведат среща на четири очи между Путин и Тръмп – часове след като последният заяви, че все още не е сигурен дали Кремъл "го подслушва“.



"Беше постигнато принципно споразумение за провеждането на двустранна среща на върха в близките дни, тоест среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп“, заяви помощникът на Путин Юрий Ушаков, твърдейки, че това е станало "по предложение на американската страна“.

Виж още: Горещо от Путин. Това ли е мястото на срещата с Тръмп



Всъщност Белият дом не е потвърдил двустранна среща, нито я е споменал по време на пресконференция в сряда, на която говори за възможна тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна. Все пак Тръмп не беше прекалено оптимистичен относно перспективата за тристранна среща на брифинга, като отбеляза, че "вече е бил разочарован“ от обещанията на Москва да постигне мир.

По-рано днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски за развитието на ситуацията около Украйна през последните дни и следващите стъпки.

Прочети още: Урсула обсъди със Зеленски бъдещето на Украйна

"Обсъдихме следващите стъпки по пътя към договарянето на мирно споразумение и за бъдещото членство на Украйна в ЕС, както и нейното възстановяване", написа след разговора Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com