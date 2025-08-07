Горещо от Путин. Това ли е мястото на срещата с Тръмп

Суматохата около срещата Тръмп-Путин продължава.

Президентът на Русия заяви, че едно от най-подходящите места за среща с американския му колега са Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции и БТА.

Световна суматоха около срещата Тръмп-Путин. Мястото е тайна

"Ние имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме мероприятие от подобен род. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства“, добави Путин след края на срещата му с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, състояла се в Кремъл.

Путин заяви още, че интересът за среща между лидерите на САЩ и Русия е бил проявен и от двете страни.

Относно евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски Путин заяви, че според него условия за провеждане на такава среща все още няма.

"Нямам нищо против като цяло, това е възможно, но някои условия трябва да бъдат изпълнени за това. Но за жалост ние сме все още далеч от тези условия“, каза Путин относно евентуална среща със Зеленски.

