Официално: ЕК взе важно решение за България! Свързано е с много пари

Европейската комисия прие на 22 декември официално решение за частично извършване на третото плащане към България по Националния план за възстановяване и устойчивост. Размерът на одобреното плащане е 1,465 милиарда евро, съобщиха от Европейската комисия за "Фокус".

Решението е взето след получено становище от Икономическия и финансов комитет към Съвета на Европа и след отговор от българските власти по предварителната оценка на Комисията. Заедно с това ЕК е приела и решение за временно задържане на 152,896 милиона евро, като удържаната сума е изчислена по стандартния метод, посочен в приложение II към Съобщението за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Официалното решение от 22 декември следва частично положителната оценка, приета от Европейската комисия още на 2 декември по третото искане за плащане. Тогава Комисията установи, че България е изпълнила успешно 48 от общо 50 ключови етапа и цели, заложени в искането.

В същото време бе констатирано, че ключов етап 220 – свързан със създаването и започването на дейността на орган за борба с корупцията, както и част от изискванията на ключов етап 222, отнасящи се до правната рамка за наказателните производства и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, не са изпълнени задоволително към момента. Поради това Европейската комисия предложи част от средствата да бъдат временно отложени, в съответствие с регламента на Механизма.

От Европейската комисия уточняват, че България разполага със срок от шест месеца, за да предприеме необходимите действия и да изпълни оставащите реформи. След пълното изпълнение на ключовите етапи, задържаната част от третото плащане ще бъде освободена.

