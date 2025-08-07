Урсула обсъди със Зеленски бъдещето на Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес каза, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски за развитието на ситуацията около Украйна през последните дни и следващите стъпки, предаде Ройтерс, информира БТА.

"Обсъдихме следващите стъпки по пътя към договарянето на мирно споразумение и за бъдещото членство на Украйна в ЕС, както и нейното възстановяване", написа след разговора Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Вчера Зеленски имаше телефонни разговори с американския президент Доналд Тръмп и европейски лидери.

Представител на Белия дом заяви, че Тръмп може да се срещне с руския си колега Владимир Путин най-рано следващата седмица.

