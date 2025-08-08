Ултиматумът за Русия изтича. Тръмп обяви какво следва

В деня, в който изтича ултиматума на Тръмп за Русия по отношение на Украйна, американският президент обяви какво следва.

По-нататъшните действия на САЩ срещу Москва ще зависят от руския президент Владимир Путин. Това заяви Доналд Тръмп, отговаряйки на въпроси на журналисти в Белия дом, предава Фокс нюз.

Тръмп беше попитан дали крайният срок, който е определил за постигане на споразумения между Русия и Украйна за разрешаване на конфликта, остава в сила.

Той изтича на 8 август, а САЩ обяви, че след него са готови да наложат 100% търговски мита на Москва и нейните търговски партньори.

"Това зависи от Путин. Да видим какво ще каже, зависи от него", каза Тръмп, повтаряйки тезата, че е "много разстроен" от позицията на руското ръководство.

