Почина легендарен пианист и композитор

Пианистът, композитор и водач на музикална група Еди Палмиери е починал на 6 август в дома си в Хакенсак, Ню Джърси на 88-годишна възраст.

Приносът на Палмиери към афро-карибската музика помогна за настъпването на златната ера на салсата в Ню Йорк. Дългогодишната му кариера го утвърди като един от най-великите музикални гении на ХХ век.

Най-малката му дъщеря, Габриела Палмиери, потвърди смъртта на музикалната легенда. Габриела заяви, че смъртта на баща й е настъпила след „продължително заболяване“.

От момента, в който основава първата си постоянна група, 8-членната La Perfecta, през 1961 г.

Палмиери е в основата на много от стиловите промени и творческите скокове в латино музиката.

Тази група донесе ново ниво на джаз влияние в мамбо сцената, която току-що започваше да губи сила след следвоенния си бум, и постави стандарта за това, което по-късно ще стане известно като салса. Оттам нататък той никога не спира да създава иновации.

През 70-те години Палмиери съчетава салсата с джаз, рок, фънк и дори съвременна класическа музика в серия от популярни албуми, включително „Vamonos Pa’l Monte“ и „The Sun of Latin Music“, както и с фюжън групата Harlem River Drive. Той също така си сътрудничи с чистокръвни джаз музиканти – сред които Кал Тджадер, Брайън Линч и Доналд Харисън – като дава съществен принос към поджанра латино джаз.

