Става горещо в Стара Загора: Латино вечер с Калин Вельов и Ире Васкес
Ще има и кубински танцьори
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Ще има и кубински танцьори
Еди Палмиери дава съществен принос към поджанра латино джаз
Енрике Иглесиас доминира на първата церемония за наградите "Грами" за латиномузика. В Лос Анджелис той победи в пет категории. Освен големия приз на...