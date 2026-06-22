Почина музикант от легендарна наша група

Черен ден за българския блус. Починал е Людмил Стоилов-Льоди - басист и последният оцелял музикант от оригиналния състав на "Бараби Блус Бенд". Това стана ясно от публикации в социалните мрежи.

Той е съосновател на групата през 1993 г., когато двамата с Марио Събев–Буги Барабата откриват подходящия барабанист в лицето на Милен Кръстев-Вуйчото. Бандата бързо издава първия си албум "Песни от гаража", а през 1995 се появява и вторият – "Лоши времена", преди Льоди да напусне в края на 1996 година.

С неговата смърт символично се затваря последната страница от историята на оригиналния състав на формацията. Льоди беше последният оцелял от легендарното трио, което дефинира звученето на родния блус през 90-те години.

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