Феновете в шок! Рок легенда обяви края

Легендарният рок певец Дейвид Ковърдейл обяви края на невероятната си кариера. Фронтменът на Whitesnake, който пя и в Depp Purple от 1973 до 1976 г., съобщи, че се пенсионира.

Той го направи чрез видео в YouTube:

"Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри от Snake, специално съобщение. След над 50 години невероятно пътешествие с вас, с Deep Purple, с Whitesnake, Джими Пейдж, в последните няколко години стана очевидно, че е време наистина да окача рокендрол обувките си висок ток и тесните си дънки на закачалката. И както виждате, погрижихме се за лъвската перука (сочейки косата си). Но е време да приключа.

Обичам ви много. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ме подкрепиха в това невероятно пътешествие – всички музиканти, екипа, феновете, семейството. Невероятно е, но наистина е време просто да се насладя на пенсионирането си. И се надявам, че ще можете да оцените това решение.

Още веднъж – обичам ви с цялото си сърце. Сбогом."

През 2022 г. Whitesnake потеглиха на прощално турне, което обаче беше прекратено преждевременно заради здравословни проблеми на Ковърдейл. След това групата не се върна на сцена, а сега след оттеглянето на лидера ѝ от сцена, Whitesnake окончателно прекратява дейност.

