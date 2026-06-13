Феновете в шок! Рок легенда обяви края
Певецът е на сцената от над 50 години
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Певецът е на сцената от над 50 години
Албумът ни с Дейвид се изля като река Легендарният китарист и основател на "Лед Цепелин" - Джими Пейдж, се изповядва пред главния редактор на сп. Gui...
15 000 фенове на рока от поне три поколения са се събрали в "Арена Армеец" във вечерта на 24 ноември. Ясно е защо, нали? На гости пак им е дошла една...
Канадският журналист Мартин Попов години интервюира Дейвид Ковърдейл и компания преди да напише "Отплаване" Книгата "Отплаване. Фантастичното пътешес...
Вокалистът на Whitesnake Дейвид Ковърдейл отговори на феновете, които разкритикуваха пускането на "The Purple Album" - трибют албума, който се връща к...
Легендите от Whitesnake пуснаха своята версия на песента "Burn". Парчето е част от предстоящия трибютен "The Purple Album". Дейвид Ковърдел вече разк...
Предсмъртно желание е в основата на новия албум на Whitesnake - The Purple Album. A Дейвид Ковърдейл явно трябва да благодари на Ричи Блекмор за начин...