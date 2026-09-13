Феновете в шок! Рок легенда обяви края
Певецът е на сцената от над 50 години
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Певецът е на сцената от над 50 години
Джон Сайкс е съавтор на едни от най-големите хитове на Whitesnake
Неостаряващият саунд на хард рока събра 15 хил. души в "Арена Армеец" Ковърдейл разплака публиката със Soldier of Fortune, която посвети на великия Д...
15 000 фенове на рока от поне три поколения са се събрали в "Арена Армеец" във вечерта на 24 ноември. Ясно е защо, нали? На гости пак им е дошла една...
Входовете на залата ще бъдат отворени в 18,00 ч. Утре София ще бъде разтърсена от дългоочакваното шоу на Whitesnake! Рок легендите пристигат у нас за...
„The Dead Daisies" ще подгрява „Whitesnake" на концерта им в София. Това лято бандата се завръща в Европа, за да вземе участие в турнето на „Kiss" за...
Вокалистът на Whitesnake Дейвид Ковърдейл отговори на феновете, които разкритикуваха пускането на "The Purple Album" - трибют албума, който се връща к...
Whitesnake отново ще забият в София. Рок легендите ще изнесат концерт в зала "Арена Армеец" в София на 24 ноември. Новината съобщиха организаторите "S...
Легендите от Whitesnake пуснаха своята версия на песента "Burn". Парчето е част от предстоящия трибютен "The Purple Album". Дейвид Ковърдел вече разк...
Предсмъртно желание е в основата на новия албум на Whitesnake - The Purple Album. A Дейвид Ковърдейл явно трябва да благодари на Ричи Блекмор за начин...
Рок иконите от Whitesnake се завръщат на музикалната сцена с 12-ия си студиен албум, който трябва да излезе през пролетта. От бандата вчера съобщиха,...
Мидълзбро. На музикалния пазар излезе нова силна компилация на Versailles Records - 'Still Of The Night: A Millennium Tribute To WHITESNAKE', информир...