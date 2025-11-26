Български филм дебютира на една от най-престижните азиатски кино-сцени

Българският филм „Оста на живота“ направи своята световна премиера на Международния филмов фестивал в Гоа (IFFI Goa), един от най-старите и авторитетни кинофоруми в Азия. Филмът представи България в рамките на фестивал, който традиционно обединява световни кинематографични школи, международни премиери и глобални звезди.

„Оста на живота“ е резултат от над десетгодишен творчески процес, започнал, когато Свами Тиртха предоставя своята едноименна книга с желанието да бъде адаптирана за кино. По нея екипът създава драматургия, която превежда духовните послания на съвременен кинематографичен език.

„Беше труден, но много смислен и почти магичен процес, в който трябваше да превърнем мъдростта, извираща от страниците, в драматургия“, сподели Теодора Маркова, която заедно с Георги Иванов (двамата са сценаристи на сериала „Под прикритие“) и Невена Кертова пишат сценария по едноимената книгата на Свами Тиртха

Филмът е реализиран от режисьора Атанас Христосков, оператора Мартин Балкански, с продуценти Фондация “Калпатару” и INVICTUS. Филмът е с международен актьорски състав: Lars Simonsen („Мостът“, 2013) в главната роля на Учителя. Другите звезди на филма са Александър Алексиев, Владимир Михайлов, Стрезо Стаматовски, британската легенда Clive Russell (“Игра на тронове”) и наградената с “най-добра женска роля” във Венеция италианска актриса Marina Suma.

„Много съм горд да представим тази българска продукция на световно ниво на престижния международен филмов фестивал в Гоа. Освен дълбокия и завладяващ смисъл, филмът представя изключителните природни красоти на България и със сигурност ще привлече множество любопитни гости от чужбина“, коментира Н. Пр. Др. Николай Янков.

“Оставете се този филм да ви води по вашия личен път”, препоръчва Алек Алексиев, за когото този филм е бил трансформиращ и в личен план.

„Оста на живота“ за мен е филм за себеоткриването, да намериш пътя, по който знаеш, че ще вървиш до края на живота си и може би ще покажеш и на други - път далеч от страха, встрани от състезанието на ежедневието - път изпълнен с красота, себеусъвършенстване, любов и благодарност за всеки подарен миг“, споделя Влади Михайлов за ролята си във филма.

Премиерата на „Оста на живота“ в Гоа е събитие с голямо значение за българското кино и позиционира българска творческа продукция на глобална сцена, сред световни имена и международни професионалисти. Филмът носи със себе си не само художествена стойност, но и духовност, универсални послания и силно актьорско присъствие, които имат потенциал да привлекат вниманието на международната публика и фестивалната индустрия.

„Премиерата на "Оста на живота" в Гоа беше връхната точка на най-вълнуващото пътешествие в живота ми. Денят, в който филма се роди и пое своя собствен път по света.“, споделя режисьорът Атанас Христосков.

Премиерата на филма в България ще бъде през есента на 2026 година, съобщиха продуцентите от Фондация „Калпатару“.

