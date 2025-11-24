Пълна мистерия с Брижит Бардо! Добре ли е

Пълна мистерия с Брижит Бардо след последната новина за състоянието й.

Известната френска актриса отново е хоспитализирана след операция през октомври тази година, предава БГНЕС. Според Nice-Matin, 91-годишната филмова звезда е в частната клиника „Сен Жан“ в Тулон, където наскоро е получила лечение. Тогава Бардо е била оперирана и е била на рехабилитация.

Точната диагноза на актрисата не е разкрита. Известно е само, че се бори с тежко заболяване и е под строго медицинско наблюдение. Бардо не е коментирала състоянието си, нито близките ѝ.

Наскоро обаче актрисата наруши мълчанието си. Популярен френски блогър разпространи слухове за предполагаемата смърт на актрисата, отбелязвайки, че погребението ѝ вече се подготвя. След това на официалната страница на 91-годишната Брижит се появи емоционално съобщение, опровергаващо всички спекулации: „Не знам кой глупак разпространи фалшивата новина за смъртта ми, но знайте, че съм добре и нямам намерение да напускам този живот. Нека тези, които имат уши, чуят“.

