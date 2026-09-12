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Любов и омраза в "Шестият ден"

Любов и омраза в "Шестият ден"

"Шестият ден" разказва историята на Крис (Ивайло Драгиев) и Силвия (Костадинка Аратлъкова), които се срещат случайно в малък планински град. Тя е дъще...

15 ноември | 6:50
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