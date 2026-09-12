Български филм дебютира на една от най-престижните азиатски кино-сцени
Български филм дебютира на една от най-престижните азиатски кино-сцени
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Български филм дебютира на една от най-престижните азиатски кино-сцени
Филмът е едновременно приключение и драма, интимна история, в която човечността надмогва дори желанието за живот
"Шестият ден" разказва историята на Крис (Ивайло Драгиев) и Силвия (Костадинка Аратлъкова), които се срещат случайно в малък планински град. Тя е дъще...
Италианската звезда партнира на родни актьори в новия филм "Живи легенди"
София. Поради големия зрителски интерес, новият български филм „Шестият ден" излиза на голям екран месец по-рано, съобщават от екипа на продукцията. Н...
Започнаха снимките на "Люси"