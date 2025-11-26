Почина известен актьор и певец

Актьорът и певец Майкъл ДеЛано е починал на 84-годишна възраст, съобщи английското издание „Дейли Мейл“.

ДеЛано се появява във филмовата поредица „Бандата на Оушън“, както и в популярни телевизионни продукции като „Ангелите на Чарли“, „Семейство Джеферсън“, „Жената чудо“ и „Магнум“.

Съпругата му, я която са заедно от 28 години, Джийн ДеЛано, съобщи пред The Hollywood Reporter, че съпругът ѝ е починал от сърдечен удар на 20 октомври в болница в Лас Вегас, предава "Вести".

Актьорът живеел в Лас Вегас от 1992 г. и. Той изигра мениджър на кaзино в „Бандата на Оушън“ (2001) и в продължението „Бандата на Оушън 2“ (2004).

Роден в Ню Йорк през 1940 г., ДеЛано започва кариерата си като певец, подписвайки договор със Swan Records през 1960 г. и записвайки поредица от песни под името Кей Ларсън.

Той започва да се занимава с актьорство през 1970 г., като ранните му филмови роли включват Catlow (1971), където играе заедно с Юл Бринър и Ленард Нимой.

Той влиза в ролята на пожарникаря Сони Капуто във всички 13 епизода на Firehouse през 1974 г., но най-значимата му телевизионна роля е в Rhoda, където играе Джони Вентура – певец в нощен клуб, появил се в 11 епизода.

Оставя след себе си съпругата си, дъщеря си Бри, внуците Майкъл и Линкълн и внучката Джаксън.

