Хитов сериал разби конкуренцията! 27 номинации за "Еми"

Мрачната научнофантастична офис драма „Severance“ на Apple TV+ оглави списъка с номинирани за наградите „Еми“, телевизионната версия на „Оскарите“, с цели 27 номинации.

„The Penguin“, спин-оф сериалът на HBO Max за злодея от „Батман“, се класира на второ място с 24 номинации, предаде АФП.

„The White Lotus“ на HBO Max и „The Studio“ на Apple се класираха на трето място с по 23 номинации.

„Hacks“ оглави номинациите за комедийни сериали с 14, а „The Bear“ е на второ място с 13.

Обявлението на Телевизионната академия бе официалният старт на надпреварата за 77-ите награди „Еми“, които ще се състоят на 14 септември в Лос Анджелис, информира БГНЕС.

След рекордните 18 награди „Еми“ за историческата епопея „Shogun“, чието действие се развива в Япония, тази година конкуренцията в категорията „драма“ изглежда по-оспорвана.

„Severance“, в който служителите на биотехнологичната компания Lumon са подложени на хирургическа операция, която разделя спомените им от „вътрешния“ им работен живот и „външния“ им личен живот, е явен фаворит, а звездата Адам Скот е номиниран за най-добър актьор.

Но той ще се състезава с ветерана от „Спешно отделение“ Ноа Уайл, който играе главната роля в „The Pitt“ – версията на HBO Max за трудностите на екипа на спешното отделение в Питсбърг по време на една 15-часова смяна, показана ефективно в реално време.

„Това е „Спешно отделение“ на стероиди!“, каза пред АФП експертът по награди Пит Хамънд за сериала, който получи 13 номинации.

Те ще се борят за наградата за най-добър драматичен сериал с „Andor“, спин-оф на „Star Wars“ на Disney+, „The Diplomat“ на Netflix, апокалиптичната адаптация на видеоиграта „The Last of Us“ на HBO, политическият трилър „Paradise“ на Hulu, шпионската драма „Slow Horses“ на Apple и „The White Lotus“ на HBO.

Скот и Уайл имат сериозна конкуренция за наградата за най-добър актьор: Оскар-номинираният Гари Олдман в „Slow Horses“, Педро Паскал („The Last of Us“) и Стърлинг К. Браун („Paradise“).

„The Penguin“ се състезава за наградата за най-добър минисериал срещу „Dying for Sex“ (FX) и три продукции на Netflix: популярната сага за убийства на тийнейджъри „Adolescence“, „Black Mirror“ и сагата за истински престъпления „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“.

В комедийните категории ясни фаворити са „Hacks“ на HBO Max – с Жан Смарт в ролята на стендъп комедиантка, която се сблъсква с дисфункционалната си асистентка от поколението на милениума – и „The Bear“, мрачна сатира, чието действие се развива в ресторантския свят на Чикаго.

„Hacks“ спечели наградите за най-добра комедия и най-добра актриса през септември миналата година, а „The Bear“ взе най-голямата награда на предишната церемония (проведена през януари 2024 г. поради стачки в Холивуд), а звездата му Джереми Алън Уайт има две статуетки за най-добър актьор.

Други номинирани за най-добра комедийна поредица са вечният номиниран на Ей Би Си „Abbott Elementary“, романтичната комедия „Nobody Wants This“ (Netflix), „Only Murders in the Building“ на Hulu, „Shrinking“ и „The Studio“ на Apple, както и вампирската комедия „What We Do in the Shadows“ на FX.

Харви Гилен („What We Do in the Shadows“) и Бренда Сонг („Running Point“) обявиха основните номинации по време на церемония, излъчена на живо.

Членовете с право на глас от Американската телевизионна академия ще имат един месец, за да наваксат с гледането, преди да започне финалният кръг на гласуването в средата на август.

Гала церемонията на 14 септември ще бъде водена от комедианта Нейт Баргатзе.

