Двете лица на Египет
Край пирамидите сувенири може да се купят и с левове
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Край пирамидите сувенири може да се купят и с левове
Гробницата е разкрита от египетски и британски изследователи
Археолозите откриха изгубения златен град в пясъците на Луксор
Камикадзе се взриви пред храм, засилват охраната в цял Египет Силите за сигурност предотвратиха атака срещу важен туристически обект в южния египетск...