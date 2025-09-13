50 лева букета за госпожата! Давайте дарения

Средната цена на букетите за първия учебен ден се повиши значително спрямо миналата година, като сега родителите трябва да отделят между 20 и 50 лева за цветя. Увеличението достига над 60% при някои видове букети, показва сравнение на цените за 2024 и 2025 година, съобщава БТВ.

В понеделник 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг, а много учебни заведения вече насърчават децата и техните родители да подкрепят благотворителни каузи вместо да купуват цветя.

Проверка на пазара показва, че една роза струва между 5 и 8 лева тази година, докато през 2024 цената варираше между 5 и 6 лева. Средният букет, който миналата година струваше между 10 и 30 лева, сега достига до 50 лева. Цветята в кошница запазват ценовия си диапазон между 10 и 100 лева.

Според цветарите най-предпочитаните цветя за първия учебен ден остават герберите, слънчогледите и розите, но се отчита ясен ръст в цените тази година.

Каузи вместо букети

Все повече ученици избират да подкрепят благотворителни инициативи вместо да купуват букети.

"В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса 'Учителите няма ли да се сърдят?', но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки", споделя Микаела, ученичка в 11 клас, която още като първокласник е предпочела да подкрепи кауза вместо да купи цвете.

В столичното 125-о училище учениците помагат на различни каузи - от пострадало читалище след наводненията в Карловско до събиране на средства за нова инвалидна количка за техен съученик. С парите, събрани от миналогодишния 15 септември, училището дори е успяло да открие параклис, закупувайки икони и свещници.

Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" е избрало да помогне на 8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност. Училището призовава вместо букети за 15 септември, родителите да дарят предвидените средства в специални касички.

