50 лева букета за госпожата! Давайте дарения
Все повече ученици избират да подкрепят благотворителни инициативи
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Все повече ученици избират да подкрепят благотворителни инициативи
При закупуването на 3 вида букети от Kaufland, ритейлърът ще дарява средства за стипендии
По традиция преобладаваха розите в различен оттенък на червеното
Инженери и актьори помагат на сираци във Варна за първа работа Без букети за първия учебен ден. Ученици и родители от Варненската търговска гимназия...
100 букета получи Веселин Маринов преди, по време и след 19-ия си концерт в зала номер едно в НДК във вторник вечер. Дузина кошници допълниха емоциите...
София. Призив към родителите да не купуват букети за първия учебен ден, а да направят дарение за пострадалите от наводненията, се разпространява в ред...
Добрич. Само за няколко часа от проверените пет обекта, търгуващи с цветя, данъчни инспектори са установили два, в които укриват оборот от продажбите...