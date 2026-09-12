Всичко за Букети

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Дарение вместо букети за 15.IX

Дарение вместо букети за 15.IX

Инженери и актьори помагат на сираци във Варна за първа работа Без букети за първия учебен ден. Ученици и родители от Варненската търговска гимназия...

13 септември | 18:50
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100 букета за Веско

100 букета за Веско

100 букета получи Веселин Маринов преди, по време и след 19-ия си концерт в зала номер едно в НДК във вторник вечер. Дузина кошници допълниха емоциите...

26 ноември | 20:25
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