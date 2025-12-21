Черен ден в голям наш град. Отиде си светило в медицината

Почина един от най-известните доктори в Бургас и областта - д-р Георги Матев.

От медицинско заведение в Бургаска област съобщиха тъжната вест:

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна д-р Георги Матев. Той беше човек с визия, отдаденост и сърце. Изказваме искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да го познават и да работят с него."

„Поклон пред паметта на един невероятен професионалист, лекар и човек. Д-р Георги Матев ще остане в съзнанието на бургазлии като уважаван медик, един от най-добрите специалисти в своята област. Заедно с него сме работили рамо до рамо за развитието на Бургаската болница. Поднасям най-искрените си съболезнования по повод кончината на д-р Георги Матев на неговото семейство, близки и приятели. Той е човек, който оставя ярка следа и ще липсва на всички ни. Поклон пред паметта му“, написа кметът на Бургас Димитър Николов.



Поклонението ще бъде на 23 декември (понеделник) от 11 часа в Ритуалната зала на Гробищен парк Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com