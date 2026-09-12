Нова златна професия! Носи 3000 евро заплата, търсят кадри под дърво и камък
Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
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Изкуственият интелект не може да помогне, трябва си човек
Само за 2026 г. финансирането в полза на Община Девин възлиза на 145 хиляди евро, като допълнително се отделят средства за въвеждане на дуално обучени...
През тази учебна година компанията развива дуалната си програма съвместно със седем училища в страната
Как гимназистите да заработят реално по професиите, за които се образоват, разискваха експерти
„Горди сме с този успех, който постигнахме заедно", казва Лушка Паланкалиева, директор „Административни и регулаторни дейности“ в „Асарел-Медет“
МОН насочва дуалното обучение към занаятите на бъдещето
Учениците сами започнаха да търсят още знания и поемаха инициатива
Общо 33 ученици дуална форма на обучение ще се обучават във веригата тази учебна година
През следващата учебна година компанията ще обучи 33 ученици като част от програмата
Те са от професионални гимназии в София и Перник
Благодарение на „Асарел-Медет” градът е преобразен, а младите хора се връщат
Продължават разговорите с бизнеса в региона за откриването на още такива паралелки
Въвежда се и дуална форма на обучение по специалността „Електрообзавеждане на производството“ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“
Учениците, които влязат сега, ще взимат заплата в 11 и 12 клас, докато учат В две бургаски гимназии се разкриват паралелки по дуално обучение от тази...
"Арсенал" - Казанлък "осинови" професионална гимназия в Стара Загора, където от две години провежда дуално обучение. Учениците усвояват професията в р...
9-ата национална дискусия от кампанията "ДА! На българската икономика" на в. "Стандарт" и КРИБ събра в Пловдив еврокомисар Кристалина Георгиева, депут...
Езиковата гимназия в Кърджали подписа договор за партньорство с Университета за дуално обучение - Баден-Вюртемберг в Мосбах, Германия. Той е на четв...
Две бургаски училища имат готовност и желание да се включат за учебната 2016-2017 г. в българо-щвейцарския проект за дуално образование ДОМИНО (Дуално...
Искаме да открием и специалност инженерна педагогика Студентите ще работят във фирмите, докато учат, и ще получават пари за това, казва проф. Райчо И...
26 ученици от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) ще учат и ще усвояват занаят. В музея "Земята и хората" вчера бе даден официалният стар...