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„Девин“ ЕАД инвестира близо 265 000 евро в развитието на Община Девин и местната общност през последните три години

„Девин“ ЕАД инвестира близо 265 000 евро в развитието на Община Девин и местната общност през последните три години

Само за 2026 г. финансирането в полза на Община Девин възлиза на 145 хиляди евро, като допълнително се отделят средства за въвеждане на дуално обучени...

23 юни | 10:53
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