Kaufland подкрепя млади таланти още от гимназията

Kaufland България продължава успешно да развива една от най-утвърдените програми за дуално обучение в търговския сектор у нас. През 2025 г. компанията си партнира със седем професионални гимназии в общо пет града – София, Пловдив, Варна, Русе и Плевен, като предоставя възможност на ученици от 11. и 12. клас да натрупат реален професионален опит още докато учат.

Програмата предлага обучение в две основни направления: учениците със специалност „Търговия“ могат да придобитя опит като икономисти в реална среда в търговските обекти на Kaufland в страната, а тези, които учат „Компютърни мрежи“ - да натрупат стаж като техници на компютърни системи в Централния логистичен склад на компанията в с. Стряма.

Кандидатстването за дуално обучение започва след 7. клас. В 10. клас учениците се разпределят към партньорски компании, като основният критерий е личната мотивация, а при засилен интерес се вземат предвид успехът и местоживеенето. Всеки участник има свой наставник, преминал специализирано обучение, както и учител-методик, който следи напредъка и координира взаимодействието между училището и Kaufland.

През учебната 2025/2026 година Kaufland България си партнира с общо седем гимназии в страната:

- Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София;

- 97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София;

- Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;

- Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна;

- Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново;

- Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе;

- Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен.

Дуалната програма на Kaufland дава възможност на младите хора да овладеят професията чрез практическа работа под ръководството на опитни специалисти, да наблюдават реални процеси в голяма компания и да изграждат ключови умения като комуникация, работа в екип и самостоятелно вземане на решения.

Стойността на програмата се доказва от успехите на участниците. Пример за това е 22-годишният Васил Лелегов от София, който започва обучението си в Националната финансово-стопанска гимназия и преминава през всички отдели на търговския обект: от прием на стока и склад, през пекарната и „Плодове и зеленчуци“, до касовата зона, която се превръща в негов любим сектор. След успешното завършване на програмата той получава предложение за работа и днес вече е ръководител „Процеси“ в един от най-новите и модерни магазини на Kaufland в столичния квартал „Изгрев“.

„Дуалното обучение ме направи много по-уверен и ме научи да вземам решения в различни ситуации. Истинският опит идва от практиката,“ споделя Васил, който в момента успешно съчетава работата с висше образование в Университета за национално и световно стопанство.

Допълнителна информация за дуалната програма може да бъде открита на официалния сайт на Kaufland България: https://kariera.kaufland.bg/start-v-karierata/dualno-obuchenie

